Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 10. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,42 odstotka. V prvi kotaciji največjo rast beležijo delnice Krke in Luke Koper, ki so se okrepile za več kot odstotek. Več kot dvoodstotni padec medtem beležijo Intereuropine delnice. Vlagateljem so zaenkrat najbolj zanimive delnice Krke in Pozavarovalnice Sava.