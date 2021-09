Ljubljana, 10. septembra - Začenja se nacionalni medresorski program športajmo in berimo za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami. Z njim želijo širiti zavedanje, da je bralna pismenost temeljna za pridobivanje novega znanja na vseh področjih. Program bo do konca meseca potekal na petih lokacijah, v Kopru, Kranju, Murski Soboti, Mariboru in Novem mestu.