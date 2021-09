Pred slovenjgraškim dvorcem Rotenturn festival urbanih športov

Slovenj Gradec, 10. septembra - V urbanim športom že tradicionalno naklonjenem Slovenj Gradcu bo od danes do nedelje potekal peti festival urbanih športov, Flow Ramps Fest 2021. Pred dvorcem Rotenturn pripravljajo delavnice rolkanja in voženj s kolesi BMX ter predstavitve tudi že bolj veščih v teh športih. Organizatorji napovedujejo še glasbeno dogajanje in projekcijo filma.