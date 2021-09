Direkcija za infrastrukturo v rekonstrukcijo ceste Šentrupert-Vransko

Vransko, 11. septembra - Direkcija RS za infrastrukturo je v ponedeljek začela rekonstrukcijo magistralne ceste Šentrupert-Vransko, in sicer od križišča za Logarsko dolino v Šentrupertu do bencinskega servisa na Vranskem. Dela bodo predvidoma zaključena decembra letos, vrednost naložbe pa so na direkciji za STA ocenili na 1,8 milijona evrov.