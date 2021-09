United Airlines necepljene zaposlene pošilja na neplačan dopust

Washington, 10. septembra - Ameriška letalska družba American Airlines zaposlene, ki niso cepljeni proti covidu-19, z 2. oktobrom pošilja na neplačan dopust. Kot so pojasnili v družbi, so se za to potezo odločili, ker želijo glede na epidemične razmere v ZDA varovati zdravje zaposlenih in potnikov.