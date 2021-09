Tedenski pregled - svet od 10. do 16. 9.

Ljubljana, 17. septembra - V ZDA so obeležili 20-letnico terorističnih napadov. Na donatorski konferenci so zbrali več kot milijardo dolarjev za Afganistan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu opisala stanje v uniji. ZDA, Velika Britanija in Avstralija ustanavljajo novo zavezništvo. Papež je obiskal Madžarsko in Slovaško.