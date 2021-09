Na novomeški Jakčevi ulici prenova vodovodnega omrežja in kanalizacije

Novo mesto, 10. septembra - Na Jakčevi ulici v Novem mestu danes začenjajo prenovo odseka javnega vodovodnega omrežja in kanalizacije, ki bo predvidoma potekala do 15. novembra. Dela v vrednosti brez davka v višini nekaj manj kot 94.000 evrov obsegajo rekonstrukcijo približno 170-metrskega javnega vodovoda in prenovo nekaj manj kot 80 metrov kanalizacijskih vodov.