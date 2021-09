Izolski gostinci vabijo z dnevi bakalaja

Izola, 10. septembra - September bo v Izoli obarvan z bakalajem oz. polenovko na belo, ki predstavlja nepogrešljiv del hladnih istrskih predjedi. Od danes pa vse do 26. septembra bo 14 izolskih gostiln v okviru dnevov bakalaja ponujalo izvirne menije s to jedjo, so zapisali v Turističnem združenju Izola.