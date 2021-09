Najstniški finale v New Yorku

New York, 10. septembra - Devetnajstletna Leylah Fernandez iz Kanade in 18-letna Britanka Emma Raducanu bosta igrali v finalu teniškega odprtega prvenstva ZDA. Fernandezova je v polfinalu po dveh urah in 21 minutah premagala drugo nosilko Arino Sabalenka iz Belorusije s 7:6 (3), 4:6, 6:4, Raducanujeva pa je odpravila Grkinjo Mario Sakari s 6:1 in 6:4.