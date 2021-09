V Clevelandu so se začeli Slovenski dnevi

Cleveland, 10. septembra - V ameriškem Clevelandu se je v četrtek začel niz raznolikih prireditev in dogodkov pod skupnim naslovom Slovenski dnevi v Clevelandu 2021, ki sovpadajo s 30. letnico samostojnosti, predsedovanjem Svetu Evrope in naslovom Evropska gastronomska regija 2021. Prireditev bo potekala do 19. septembra.

Generalni konzulat Slovenije v Clevelandu je v sodelovanju s številnimi slovenskimi in ameriškimi partnerji ter sponzorji pripravil dvanajst informativnih, promocijskih in kulturnih dogodkov, je sporočila generalna konzulka Alenka Jerak.

Proslava dneva slovenske državnosti je že potekala z virtualnim dogodkom Pričevanja - 30 let, ki je bil posvečen predstavnikom slovenske skupnosti v ZDA, ameriškim prijateljem ter njihovemu prispevku k ameriškem priznanju samostojne Slovenije.

Slovenski izseljenci in njihovi potomci bodo skoraj vsak večer na različnih lokacijah v širšem Clevelandu predstavljali raznovrstne dogodke in predstavili svoj prispevek na področju ameriške znanosti, inovatorstva, filma, jazza, klasične glasbe in polke, plesa, literature, medijev, kulinarike in podobno.

Otvoritev Slovenskih dni v Clevelandu 2021 je potekala v četrtek v medijskem centru Oswald s projekcijo dokumentarnega filma slovenske režiserke Hanne A. W. Slak z naslovom Zgodbe Slovenk v Ameriki. V njem štiri generacije Slovenk delijo svoje življenjske zgodbe in opisujejo, kako ohranjajo slovensko bit v multikulturni družbi ZDA. Program je povezoval kulturnik in publicist slovenskega rodu Joe Valencic.

Danes bo v Slovenskem kulturnem vrtu z dogodkom pod naslovom Ameriški jazz - Clevelandski stil potekala jazzovska interpretacija poezije slovenskih pesnikov Prešerna, Šalamuna in Kušarja, v torek pa v vrtu Clevelandske javne knjižnice literarni večer z naslovom Slovensko-ameriški pisatelji danes.

V sredo bo na Farmi SNPJ v Kirtlandu potekal tradicionalni letni Festival slovenskih klobas s tekmovanjem za najboljšo kranjsko klobaso in nastopom desetih ansamblov polke ter slovensko kulinariko.

Osrednji dogodek Slovenskih dnevov bo v četrtek v mestni hiši v Clevelandu, ki se ga bo poleg senatorjev države, veleposlanika Slovenije v ZDA Toneta Kajzera, mestnih svetnikov, ameriških poslovnežev ter predstavnikov slovenske skupnosti kot častna govorka udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Ministrica bo sicer med 15. in 26. septembrom obiskala slovensko skupnost v šestih zveznih državah ZDA - v Ohiu, New Yorku, Illinoisu, Pensilvaniji, Wisconsinu in Indiani. Slovesno bo odprla razstavo Slovenskega tehničnega muzeja z naslovom Mi in oni brez meja.

Potekala bo tudi predstavitev s pokušino slovenske kuhinje in vin v okviru projekta Slovenija - evropska gastronomska regija, kjer se bodo s svojimi kulinaričnimi umetninami predstavile ameriške Slovenke iz Clevelanda in slovenski regionalni klubi.

Naslednjo soboto bo v prostorih clevelandskega Slovenskega muzeja in arhiva potekala otvoritev razstave na temo Ameriški mediji in dogodki v Sloveniji 1990-1991. Sledil bo večerni koncert klasične glasbe mladih glasbenikov slovenskega porekla iz Chicaga in Clevelanda.

Zadnji dan Slovenskih dni v Clevelandu 2021 se bo 19. septembra pričel v cerkvi v Collinwoodu s slovensko zahvalno mašo. Jaklitscheva bo nato slovesno odprla tudi novo dvorano slovenske župnije sv. Vida v Clevelandu.

Slovenski dnevi se bodo sklenili z osrednjim dogodkom praznovanja 30. obletnice slovenske samostojnosti in 60. obletnice obstoja Slovenske pristave v Harpersfieldu. Jaklitscheva bo podelila priznanja zaslužnim članom slovenske skupnosti za njihovo dolgoletno požrtvovalno delo v prid ohranjanja slovenske kulture dediščine v ZDA.