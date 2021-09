Slovenski evroposlanci od von der Leynove pričakujejo, da naslovi ključne izzive EU

Ljubljana/Bruselj, 10. septembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo imela prihodnjo sredo v Evropskem parlamentu govor o stanju v uniji. Slovenski evroposlanci iz vrst socialistov in liberalcev pričakujejo živahno razpravo o za EU ključnih temah, med katerimi so pandemija, podnebni ukrepi in vladavina prava. V ospredju bosta tudi Afganistan in zdravstvena unija.