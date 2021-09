Na konferenci o izobraževanju odraslih predstavili tudi deklaracijo s priporočili za razvoj področja

Ljubljana, 9. septembra - Na dvodnevni virtualni konferenci z naslovom Izobraževanje odraslih odločno odgovarja na izzive prihodnosti, je stroka predstavila deklaracijo, v kateri je opredelila priporočila in strokovne zaveze za razvoj izobraževanja odraslih in delovanje v naslednjih desetih letih, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, ki je soorganiziralo konferenco.