Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednost delnic je padla, Wall Street pa je zabeležil že četrti zaporedni dan izgub, saj so se vlagatelji trudili uskladiti še vedno napet trg dela z naraščajočimi okužbami z novim koronavirusom, ki so omajale ponovni zagon gospodarstva, je zapisano na portalu Yahoo Finance.