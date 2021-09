Zürich, 9. septembra - Slovenska rekorderka Tina Šutej je na finalu atletske diamantne lige v Zürichu v skoku s palico zasedla tretje mesto s 4,67 m. Zmagala je Rusinja Anželika Sidorova, olimpijska podprvakinja in aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019. Vse poskuse do 4,91 m je zmogla v prvih skokih, na 5,01 m pa je bila uspešna tretjič in je sedaj druga vseh časov.