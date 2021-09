Mediji: KPK ni odkrila nepravilnosti pri lobističnih stikih med premierjem in dobavitelji medicinske opreme

Ljubljana, 9. septembra - KPK v pregledu lobističnih stikov med premierom Janezom Janšo oziroma stranko SDS in največjimi dobavitelji medicinske opreme ni odkrila nepravilnosti, je za portal N1 potrdil predsednik KPK Robert Šumi. Pod drobnogled so vzeli le zadnjih 10 let, medtem ko je Janša golf z lobisti in predstavniki dobaviteljev na Mauritiusu igral že decembra 2003.