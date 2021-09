Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 9.)

Ljubljana, 9. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je Slovenija letos v prvih sedmih mesecih izvozila več blaga kot lani. Pisale so tudi o tem, da se bodo finančni ministri evroobmočja in EU v petek in soboto na Brdu pri Kranju pogovarjali o prihodnosti evropske proračunske politike in reševanju koronskega dolga.