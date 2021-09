Odbor za delo podprl novele zakonov o vojnih invalidih, o žrtvah vojnega nasilja in o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo

Ljubljana, 9. septembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji podprl predloge novel zakonov o vojnih invalidih, o žrtvah vojnega nasilja in o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo. Hkrati so podprli koalicijsko dopolnilo, s katerim so rok za vložitev zahteve za priznanje statusa in pravic podaljšali do 31. decembra 2022.