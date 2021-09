Vlada z novelo kazenskega zakonika v spremembo pregona groženj

Ljubljana, 9. septembra - Vlada je danes potrdila predlog novele kazenskega zakonika in ga poslala v obravnavo DZ po rednem postopku. Iz gradiva, pripravljenega za sejo, je razvidno, da predlog med drugim predvideva, da se bodo osumljenci kaznivega dejanja grožnje proti najvišjim predstavnikom države in njihovim bližnjim preganjali po uradni dolžnosti in ne več na predlog.