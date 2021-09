Odbor za notranje zadeve podprl predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru

Ljubljana, 9. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve je na današnji seji z 10 glasovi za zakon in osmimi proti podprl predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru. Po predlogu, ki so ga dopolnili v torek, bi z globo od 500 do 1000 evrov kaznovali tistega, ki se v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine.