Danes osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake

Bazovica, 12. septembra - Pri spomeniku na gmajni pri Bazovici blizu Trsta bo danes potekala osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 91 leti. Zbrane bo med drugim nagovorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.