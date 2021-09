Na okrogli mizi Vilenice o aktualnih izzivih in težavah Evrope

Ljubljana, 10. septembra - V sklopu 36. festivala Vilenica je v četrtek popoldne na spletu potekala okrogla miza na temo Evropa: birokracija ali anarhija. Sodelujoči so med drugim razmišljali o dilemah v letu 2021 in proti čemu se bojujemo v današnji Evropi, pandemiji kot maski za prikrivanje različnih oblik tiranije in anarhiji kot nasprotju države.