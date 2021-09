Evropska sredstva za celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema v Ajdovščini

Ajdovščina, 9. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt celovitega hidravličnega uravnoteženja vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk v Občini Ajdovščina. Projekt nameravajo začeti izvajati jeseni, končan pa naj bi bil predvidoma do konca leta 2023, so sporočili iz vladne službe.