V vzgoji in izobraževanju precepljenih in prebolevnikov 64 odstotkov zaposlenih

Ljubljana, 9. septembra - Po podatkih, ki so jih vrtci in šole posredovali ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je bilo v začetku septembra v vzgoji in izobraževanju 64 odstotkov cepljenih proti covidu-19 in prebolevnikov. Najvišja stopnja precepljenosti je med zaposlenimi v srednjih šolah, kjer je cepljenih 71,6 odstotka strokovnih delavcev, navaja ministrstvo.