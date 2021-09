DZ gosti medparlamentarno konferenco o skupni zunanji in varnostni politiki

Ljubljana, 9. septembra - Državni zbor danes gosti medparlamentarno konferenco o skupni zunanji, obrambni in varnostni politiki. Predsednik DZ Igor Zorčič je v uvodu opozoril, da sta varnost in svoboda krhki dobrini, ki ju je treba negovati. Predsednik republike Borut Pahor se je zavzel za enotno EU, povezano navznoter in dejavno navzven.