S tretjim odmerkom cepiva cepljenih 726 ljudi, cepljenje prej kot v šestih mesecih strokovno ni utemeljeno

Ljubljana, 9. septembra - Do danes se je s tretjim odmerkom cepiva v Sloveniji cepilo 726 oseb, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot dodajajo, bi morali cepilni centri sicer upoštevati priporočila strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ. Po njih je cepljenje s tretjim odmerkom mogoče šele po šestih mesecih od polnega in ne prej.