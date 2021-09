Newyorške borze na račun podatkov s trga dela v zelenem

New York, 9. septembra - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele z rastjo indeksov. Potem ko so bili vlagatelji minule dni slabše razpoloženi, jih je danes ohrabrilo poročilo, da je število novih zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost v ZDA minuli teden že drugič zapored upadlo na novo najnižjo raven v času pandemije covida-19.