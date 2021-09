Celjski policisti v uri in pol v bližini šol zaznali 32 prekoračitev hitrosti

Celje, 9. septembra - Na območju Policijske uprave Celje so danes med 7. in 8.30 izvedli t.i. ad-hoc nadzor cestnega prometa v bližini šol in ob šolskih poteh. V uri in pol so zaznali 32 prekoračitev hitrosti. V 29 primerih so vozniki hitrost prekoračili v naseljih, v treh primerih izven naselij. 12 kršiteljem so izdali plačilne naloge, 20 pa so izrekli opozorila.