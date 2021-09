Svetovni dan preprečevanja samomorov letos v znamenju gesla Ustvarjajmo upanje z dejanji

Ljubljana, 10. septembra - Današnji svetovni dan preprečevanja samomorov od letos poteka pod novim geslom Ustvarjajmo upanje z dejanji, ki bo zaznamovalo prihodnja tri leta. V opozorilo na velik javno zdravstveni problem in v izraz sočutja do vseh, ki so zaradi samomora koga izgubili, bo danes v ospredju rumeno-oranžna kombinacija, ki bo obarvala tudi Ljubljanski grad.