Prvaki iz Velenja in podprvaki iz Trebnjega odpirajo ligo NLB

Trebnje, 10. septembra - Rokometaši trebanjskega Trima in velenjskega Gorenja bodo odprli novo sezone lige NLB. Obračun podprvakov iz Trebnjega in prvakov iz Velenja iz minule sezone se bo na Dolenjskem pričel ob 18. uri, uro kasneje bodo na veliko sceno stopili še rokometaši iz Ormoža in Škofje Loke.