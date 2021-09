Bedeneta ne bo v Davisovem pokalu proti Paragvaju

Ljubljana, 9. septembra - Slovensko moško teniško reprezentanco 17. in 18. septembra čaka dvoboj v Davisovem pokalu proti Paragvaju, v Portorožu pa zaradi zdravstvenih težav in pomanjkanja treninga ne bo nastopil najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije (TZS). Težave ima še vedno tudi Blaž Kavčič in je njegov nastop vprašljiv.