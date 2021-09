V okviru mednarodnega projekta ustvarili največjo podatkovno bazo DNA podpisov vodnih organizmov v alpskem prostoru

Ljubljana, 9. septembra - Partnerji mednarodnega projekta Eco-AlpsWater, med katerimi sta tudi Nacionalni inštitut za biologijo in Agencija RS za okolje (Arso), so ustvarili največjo podatkovno bazo DNA podpisov vodnih organizmov v alpskem prostoru. Pripravljajo tudi smernice ter priporočila za okoljsko politiko upravljanja in varovanja voda.