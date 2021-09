V policijskem sindikatu kritični do Hojsovih napovedi glede možnosti spremembe pogoja PCT za delo v policiji

Ljubljana, 9. septembra - V policijskem sindikatu so se kritično odzvali na izjavo ministra Aleša Hojsa, da naj bi v policiji kmalu lahko delali samo tisti, ki so covid-19 preboleli ali so cepljeni, potrdilo o testiranju pa da ne bi bilo več dovolj. V sindikatu ocenjujejo, da trenutno to pravno ni mogoče, ter pozivajo k preudarnemu in odgovornemu dogovarjanju o ukrepih.