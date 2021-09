V Trstu poteka kongres krovne organizacije evropskih narodnih manjšin

Trst/Ljubljana, 9. septembra - V Trstu se je danes začel letni kongres Federalne unije evropskih narodnosti (Fuen), krovne organizacije evropskih avtohtonih narodnih manjšin in jezikovnih skupin. Govorniki, med njimi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, so med drugim poudarili pomen skrbi za manjšine, pa tudi njihovega povezovanja.