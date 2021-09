Iz Kabula danes predvidoma let z 200 tujimi državljani

Kabul, 9. septembra - Približno 200 tujih državljanov, med njimi so tudi Američani, naj bi danes z letalom evakuirali iz Kabula, kar bo prvi let z letališča v afganistanski prestolnici po umiku ameriških in drugih sil iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na vire v Katarju.