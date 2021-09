Žagar v Vojensu lovi prvi polfinale sezone

Vojens, 9. septembra - Sezona svetovnega prvenstva v speedwayu se bo nadaljevala v soboto v danskem Vojensu. Do konca so še tri dirke, v boju za skupno zmago pa branilca naslova Poljaka Bartosza Zmarzlika in Rusa Artjoma Laguto loči le točka. Slovenski dirkač Matej Žagar bo skušal na Danskem prvič v sezoni priti v polfinale.