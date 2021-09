Vodstvo ljubljanske univerze poziva k cepljenju, cepilna mesta tudi v okviru fakultet in akademij

Ljubljana, 9. septembra - Rektor ljubljanske univerze Igor Papič in novoizvoljeni rektor Gregor Majdič študente in zaposlene vabita k cepljenju proti covidu-19, s čemer bodo prispevali k običajnemu začetku študijskega leta. Univerza bo v oktobru z Zdravstvenim domom Ljubljana tudi organizirala cepilna mesta v okviru fakultet in akademij.