Odpoved Polone Hercog, Tamara Zidanšek že v Portorožu

Portorož, 9. septembra - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je danes sporočila, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustila domači turnir v Portorožu. Nastop so odpovedale tudi Rusinja Darja Kasatkina, Španka Sarra Sorribes Tormo, Francozinja Caroline Garcia, Romunka Ana Bogdan in Rusinja Ana Blinkova, so sporočili iz Tenis Slovenije.