Zaradi odstranjevanja podrtih dreves ob Kokri prepovedan dostop za obiskovalce

Kranj, 9. septembra - Predvidoma v ponedeljek, 13. septembra, se bo začelo čiščenje podrtih in nevarno nagnjenih dreves ob in v strugi Kokre na območju Ovčana, so sporočili iz Mestne občine Kranj. Ob tem opozarjajo, da gre za nevarna dela, zato bo v prihodnjem tednu za obiskovalce prepovedano zadrževanje vse od kopališča Kosorep do mostu čez Rupovščico.