Maribor, 9. septembra - V Mariboru je v sredo zvečer prišlo do pretepa med dvema moškima, v katerem je bil eden od njih hudo poškodovan. Mariborski policisti, ki so pretep obravnavali, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in razjasnitvijo okoliščin, so sporočili s Policijske uprave Maribor.