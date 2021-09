Opozicija v četrti poskus prepovedi frackinga

Ljubljana, 9. septembra - V Levici, LMŠ in SD so danes v zakonodajni postopek vnovič vložili predlog za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji. To je četrti poskus, s katerim želijo preprečiti načrte družbe Ascent Resources za vrtanje v Petišovcih. Vlada medtem danes obravnava svoj predlog, po katerem bi prepovedali le obsežno hidravlično lomljenje.