SAB bogatejša za 250 novih članov, večina iz vrst občinskih odborov DeSUS

Ljubljana, 9. septembra - Stranki SAB se je pridružilo 250 novih članov, od tega največ članov DeSUS iz odborov Velenje, Kočevje, Šoštanj, Brezovica in Logatec, je danes povedala predsednica SAB Alenka Bratušek. Kot je dejala, je to priznanje za stranko, da dela dobro. Novi člani pa so kot enega od razlogov za prestop navedli posluh za problematike upokojencev.