V Velenju se pričenja 32. Pikin festival

Velenje, 10. septembra - V Velenju se bo danes pričel največji otroški festival v Sloveniji 32. Pikin festival, ki bo potekal do srede. Junakinja festivala Pika napoveduje 19 gledaliških in lutkovnih predstav, deset koncertov, 11 pouličnih dogodkov, štiri filmske predstave, sedem umetniških četrti, pet razstavišč, 20 ustvarjalnih delavnic in deset interaktivnih postaj.