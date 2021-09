Nova rokometna sezona v znamenju troboja Velenje-Trebnje-Celje

Ljubljana, 9. septembra - Uvodni obračuni Celja Pivovarne Laško in trebanjskega Trima proti Gudmeju oziroma Holstebroju v evropski ligi so razkrili, da slovenski klubi izgubljajo stik z najboljšimi mednarodnimi tekmeci. V nasprotju s tem se v elitni rokometni ligi NLB v sezoni 2021/22 obeta ogorčen boj za naslov državnega prvaka med Velenjčani, Trebanjci in Celjani.