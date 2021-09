Odbor DZ proti dodatnim izjemam od prepovedi obratovanja trgovin ob nedeljah

Ljubljana, 9. septembra - Odbor DZ za gospodarstvo je danes zavrnil predlog novele zakona o trgovini, s katerimi poslanska skupina nepovezanih poslancev (NeP) predlaga dodatne izjeme od prepovedi obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Proti so bili vsi prisotni člani odbora, ki so med drugim menili, da bi bil lahko zakon z novimi izjemami ustavno sporen.