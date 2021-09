Za direktorja Fursa za zdaj štiri prijave, med njimi tudi Simič

Ljubljana, 9. septembra - Na razpis za generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) so za zdaj prispele štiri prijave, so za STA povedali na ministrstvu za javno upravo in dodali, da se razpis sicer izteče danes opolnoči. Med prijavljenimi je, kot je v minulih dneh razkril časnik Finance, tudi sedanji v.d. generalnega direktorja Fursa Ivan Simič.