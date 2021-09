Ljubljanska borza: V ospredju Krka in NLB

Ljubljana, 9. septembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največ zanimanja pokazali za delnice Krke in NLB. Njun tečaj drsi navzdol, delnice Krke izgubljajo 1,77 odstotka, delnice NLB pa 0,27 odstotka. V rdečem so tudi delnice Luke, Petrola in Telekoma. Indeks SBI TOP je doslej izgubil 0,84 odstotka.