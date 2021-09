Marles hiše kljub pandemiji poslovale nad načrti

Maribor, 9. septembra - Mariborsko podjetje Marles hiše, ki se ukvarja z gradnjo montažnih zgradb in zaposluje 120 ljudi, je minulo leto kljub izbruhu pandemije zaključilo nad načrti, podobno pa kaže tudi za letos. Ob nekoliko nižjih prihodkih so pričakovali tudi manjši dobiček, ki pa so ga ob realizaciji številnih poslov v tujini bistveno presegli.