Razstava o tolarju 30 let po njegovem rojstvu

Radeče, 10. septembra - Oktobra bo minilo 30 let od rojstva slovenskega tolarja. V Društvu Evronumizmatikov Slovenije so zato pripravili razstavo Radeče in tolar, s katero bodo obudili spomin na enega najpomembnejših dejavnikov slovenske državnosti, ki je danes preteklost. Razstava bo v Knjižnici Radeče na ogled od danes pa do 1. oktobra.