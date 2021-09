V Slovenj Gradcu mednarodna konferenca kot prispevek v iskanju boljših rešitev za embalažo

Slovenj Gradec, 9. septembra - Fakulteta za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca gosti drugo mednarodno konferenco na temo krožne embalaže. Organizira jo skupaj z Inštitutom za celulozo in papir ter v sodelovanju s SRIP Krožno gospodarstvo in univerzo Obudai iz Budimpešte. Cilj konference je povezati različne javnosti, ki sodelujejo v ciklih papirnate in polimerne embalaže.