Easyjet zavrnil prevzemno ponudbo in napovedal visoko dokapitalizacijo

London, 9. septembra - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je zavrnil prevzemno ponudbo neimenovanega ponudnika, so sporočili iz podjetja, ki ga je močno prizadela pandemija covida-19, in dodali, da bodo sredstva v višini 1,2 milijarde funtov (1,4 milijarde evrov), potrebna za pokrivanje izgube in širitev operacij, zbrali z izdajo novih delnic.